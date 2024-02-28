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Zonguldak'ta Taşımalı Servis Kazası Davası Açıldı

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Zonguldak'ta iki yıl önce meydana gelen taşımalı öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden Büşra Akın'ın ölümüyle ilgili olarak 6'sı Milli Eğitim, 1'i Karayolları Müdürlüğü'nde görevli 7 şüpheli hakkında dava açıldı.

Zonguldak'ta iki yıl önce taşımalı öğrenci servisinin 50 metreden uçtuğu ve 14 yaşındaki Büşra Akın'ın hayatını kaybettiği faciada, 6'sı Milli Eğitim 1'i Karayolları Müdürlüğü'nde görevli 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

2022 yılında Fikret Bayrak idaresindeki 67 AT 873 plakalı taşıma öğrenci servisi, kontrolden çıkarak 50 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada 18 öğrenci yaralanırken 14 yaşındaki Büşra Akın hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü Fikret Bayrak ise yoğun bakıma alındı.

Kaza sonrası sürücü Fikret Bayrak ile araç sahipleri R.A. ile M.A.'nın yargılanmasına devam ederken 6'sı Milli Eğitim Bakanlığı'nda, biri Karayolları Müdürlüğü'nde görevli 7 şüpheli hakkında soruşturma izni verilmesinin ardından haklarında Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Muayene Kabul Komisyon Başkanı Mustafa Yılmaz'ın (46) yanı sıra Şef Mustafa Sıbıç (37) ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Kadir Balta (42), Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi Taşımalı Eğitim Denetim Okul Komisyonu Başkanı Müdür Yardımcısı Ender Balyemez (37), komisyon üyesi öğretmenler Emre Karameşe (31) ve öğretmen Mehmet Kurt (39) hakkında servis aracının ve sürücünün belgelerinin kontrol ve denetiminde görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesi ile "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Karayolları 156. Şube Şefi Serkan Akyüz hakkında da 'yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolunda can ve mal güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almaması' suçlamasıyla görevinin gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebi iddianamede yer aldı.

Şüphelilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak 3.Sayfa Güncel Haberler

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