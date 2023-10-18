Zonguldak'ta Tartıştığı Sevgilisine Tüfekle Ateş Açan Genç Gözaltına Alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tartıştığı sevgilisine kızan genç, sokakta tüfekle rastgele ateş açınca gözaltına alındı.

Olay, Ali Alp Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. E.A. olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK