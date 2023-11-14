Zonguldak'ta tartışma sonucu genç kız balkondan atladı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir öğrenci, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu yurdunun ikinci katındaki balkondan atladı. Hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisi devam ediyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, erkek arkadaşı ile tartışan bir öğrenci, kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu yurdunin ikinci katındaki balkondan atladı. Hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, Devrek ilçesindeki KYK Yurdu'nda meydana geldi. Kız yurdunda kalan F.Ü. isimli genç kız, iddiaya göre, erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra yurdun ikinci katında bulunan balkondan aşağıya atladı. Kanlar içinde kalan genç kızı gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı; vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği ve müdahalelerinin ardından ZBEÜ Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK