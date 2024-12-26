Zonguldak'ta Tartışma Kavgaya Dönüştü: 3 Yaralı

Zonguldak'ta iki taraf arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Olay 14.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Büyüyen olayda Barış K., Tülay K. ve eşi Tayfur K. yaralandı. Olayın faili olduğu iddia edilen İ.K. ise olay yerinden kaçtı. Ekipler İ.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede delil toplarken güvenlik kameraları da araştırılıyor. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları öğrenilen yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. - ZONGULDAK