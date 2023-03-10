Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta tarım aracı su kuyusuna çarptı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta tarım aracı su kuyusuna çarptı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde frenleri tutmayan "pat pat" olarak bilinen tarım aracının su kuyusuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde frenleri tutmayan "pat pat" olarak bilinen tarım aracının su kuyusuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sularında Alaplı ilçesine bağlı Küçükkaymaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Ü. tarım aracının kasası üzerinde bulunan eşi ve kızı ile birlikte Küçükkaymaz köyüne geldiği sırada freni tutmayan araç karşıdaki su kuyusuna çaptı. Kazada sürücü İsa Ü. ve eşi M.Ü. ile N.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Ereğli'de bulunan hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title