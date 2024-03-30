Zonguldak'ta Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan tarım aracı devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşandı. Mustafa A. idaresindeki pat-pat tabir edilen tarım aracına eşi Hanife A.'yı da alarak tarlaya gitmek üzere yola çıktı. Kontrolden çıkan araç, devrildi. Kazada Hanife A. ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK