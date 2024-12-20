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Zonguldak'ta Tarihi Sikkelerle Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta Tarihi Sikkelerle Şüpheli Yakalandı
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Zonguldak'ta yapılan operasyonda, İstanbul'dan temin ettiği Roma ve Bizans dönemine ait 3 binden fazla sikke ile yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca bölgede yapılan başka bir operasyonda, tütün ürünleri ve kaçakçılıkla bağlantılı malzemeler ele geçirildi.

Zonguldak'ta bir şüpheli İstanbul'dan temin ettiği tarihi sikkeleri pazarlamak isterken yakalandı. Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 3 binden fazla sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadeniz Ereğli ilçesinde bir şüphelinin İstanbul'dan temin ettiği tarihi eserleri pazarlamak amacıyla getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 3 bin 24 adet farklı ebatlarda sikke ele geçirildi. Sikkelere el konulurken ismi açıklanmayan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri Çaycuma ilçesinde iki işletmede yaptıkları aramada 34 bin 400 adet boş makaron, 13 bin gram kıyılmış açık tütün, 4 bin 820 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 183 adet sarma kağıdı, 1 adet elektronik terazi, 3 adet tütün doldurma makinasına ait aparat, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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