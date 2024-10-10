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Zonguldak'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Zonguldak'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Zonguldak'ta polis, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şahsın evinde düzenlediği operasyonda, çok sayıda tarihi eser niteliğinde eşya ele geçirdi. Şüpheli H.Y. gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde eşya ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri il merkezinde ikamet eden H.Y. (53) isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Suç ve suç unsurlarının yakalanması için şüphelinin evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 1 adet tek kırma tabir edilen tüfek, 1 adet kılıç, 1 adet hançer, 1 adet soğuk mühür, 10 adet obje, 2 adet kama

1 adet toplu olarak tabir edilen tarihi tabanca, 2 adet haç simgesi ve 1 adet vahim nitelikte olduğu değerlendirilen silah fişeği ele geçirildi.

Şüpheli H.Y., hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kültür Sanat Kaçakçılık zonguldak 3-sayfa Polis Hukuk Suç

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