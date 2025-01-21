Zonguldak'ta Takla Aten Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
Zonguldak-Ankara kara yolunda C.Ç. (70) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Hafif yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Zonguldak- Ankara kara yolunda seyreden C.Ç. (70) idaresindeki 67 AR 604 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü C.Ç. ile yanındaki Z.Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa