Zonguldak'ta Sosyal Medya Üzerinden Fuhuş Aracılığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı çiftlerle eş değiştirme yöntemiyle buluşarak fuhşa teşvik etmek ve aracılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerince yakalanan şüpheli; sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı çiftlerle eş değiştirme yöntemiyle buluşarak fuhşa teşvik etmek ve aracılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre fuhşa teşvik ve aracılık suçuyla mücadeleye yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan araştırma sonucu Zonguldak'ta ikamet eden E. K. (47) isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı çiftlerle eş değiştirme yöntemiyle buluşarak fuhşa teşvik ve aracılık suçunu işlediği tespit edildi. Şüpheli E.K. Ahlak Büro Amirliği ekibince yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheli E.K. çıkartıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK