Zonguldak'ta Skuter Kazasında 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde skuter ile seyir halindeyken düşen 13 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı ve tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde skuter ile seyir halindeyken düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, G.K., skuter ile seyir halindeyken dengesini kaybederek düştü. Yaralanan çocuk, yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
