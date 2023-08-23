Zonguldak'ta Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Zonguldak'ta yaşanan bir olayda, eski sevgilisini tehdit ettiği iddia edilen bir kişi silahla yaralandı. Gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.