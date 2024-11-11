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Zonguldak'ta Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Zonguldak'ta Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı. Olay sonrası 112'yi arayarak durumu anlatan şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta B.T. ile E.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.T., E.G.'nin silahından çıkan kurşunla yaralandı. Olayın ardından E.G., bölgedeki bir kahvehaneye giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri E.G.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de B.T.'yi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. B.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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