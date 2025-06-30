Zonguldak'ta Silah Temizlerken Yaralanma Vakası

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir vatandaş, silah temizlerken elindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı. 61 yaşındaki Z.D., hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir vatandaş silah temizlerken yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Topbaşı Mahallesi Tuğlaharmanı mevkiinde yaşandı. İddialara göre 61 yaşındaki Z.D.; temizlik yaptığı sırada elindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı. Kurşunun yüzünden girip çenesinden çıktığı yaralı adam için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan adam yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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