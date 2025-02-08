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Zonguldak'ta Silah İmalatına Operasyon: Çok Sayıda Silah Ele Ge geçirildi

Zonguldak'ta Silah İmalatına Operasyon: Çok Sayıda Silah Ele Ge geçirildi
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Zonguldak'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin evinde silah imalatına yönelik birçok malzeme ve silah ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince silah imalatına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda silah imal edildiğine yönelik bilgilerin elde edilmesi ile birlikte, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ereğli ilçesinde bir şüpheliye ait ev ve eklentilerinde operasyon düzenlendi. Atölye olarak kullanılan bölümde 2 adet torna tezgahı, 3 adet sabit sütunlu matkap, 1 adet sabit mengene, 19 adet eğe, 10 adet tabanca iğnesi, 5 adet tüfek dipçiği, 11 adet namlu,

556 adet tabanca ve tüfek yayı, 4 adet tetik tertibatı, 3 adet pafta takımı, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca kabzası, 2 adet taşlama makinesi, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet kıl testere, 1 adet diş açma aparatı, 2 adet kurşun dökme kaşığı, 22 adet 9 milimetre kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet tezgah, pense, boru anahtarı ve diğer Aletlerden oluşan anahtar takım seti ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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