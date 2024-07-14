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Zonguldak'ta siber suç operasyonu: 9 şüpheli gözaltında

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 'Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık" yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yürütülen "Takipli Siber Suç Faaliyeti" kapsamında, olayla ilgili 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Zonguldak merkezli olarak İstanbul ve Bursa'yı kapsayan toplam 3 ilde, 9 ayrı adreste eş zamanlı olarak arama, yakalama ve el koyma operasyonu düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda, tespit edilen 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Zonguldak Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

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