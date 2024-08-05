Zonguldak'ta Siber Suç Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan detaylı açık kaynak araştırmaları sonucunda, çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depolayan ve yayımlayan bir şüpheli tespit edildi ve yakalandı. Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirildi. Şüphelinin, internet üzerinden müstehcen içerikleri depoladığı ve bu içerikleri dijital platformlar üzerinden yayımladığı belirlendi. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Zonguldak Jandarma Komutanlığı, siber ortamda gerçekleştirilen suç faaliyetlerine karşı vatandaşları bilinçlendirmeye ve bu tür suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini duyurdu. - ZONGULDAK