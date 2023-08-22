Zonguldak'ta sevgilisinden ayrılan genç ilaç içerek hastanelik oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sevgilisinden ayrılan bir genç, ilaç içerek hastanelik oldu. Olayın ardından genç, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sevgilisinden ayrılan genç ilaç içerek hastanelik oldu.

Olay saat 21.50 sularında ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinden ayrılan E.T.(19) ilaç içti. Ailesi tarafından hareketsiz halde bulunan E.T. için olay yerine sağlık ekibi istendi. Eve gelen sağlık ekipleri E.T.'ye ilk müdahalesini yapmasının ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan E.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK