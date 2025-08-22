Zonguldak'ta Sahte Altınla Dolandırıcılık: İki Şüpheli Tutuklandı

Kozlu ilçesinde sahte altınla dolandırıcılık yapan M.B. ve A.S. adlı iki kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı. Operasyonda 112 bin TL nakit para ve sahte altınlar ele geçirildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sahte altınla dolandırıcılık yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Zonguldak'a gelen M.B. (22) ve A.S.'nin (28) kuyumcuları sahte altınla dolandırdığı tespit edildi. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 112 bin 449 TL nakit para, 63 adet sahte 1 gram altın, 7 adet sahte çeyrek altın, çeşitli kredi kartları, pasaport ve kaşeler ile altın kalıpları ve boş altın keseleri ele geçirildi. A.S.'ın ehliyetsiz araç kullandığı da tespit edilerek, 40 bin TL idari para cezası uygulandı. M.B. ve A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ZONGULDAK

