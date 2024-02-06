Zonguldak'ta Ruhsatsız Tabanca ve Kumar Makinesi Ele Geçirildi
Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, umuma açık işyerlerinde ruhsatsız tabanca ve elektronik kumar makinesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince umuma açık işyerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve elektronik kumar makinesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gökçebey ilçesinde faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet elektronik kumar makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler; ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK