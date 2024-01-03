Zonguldak'ta Ruhsatsız Silahlar ve Fişekler Ele Geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı evde ruhsatsız silahlar ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesinde alınan arama kararına istinaden bir şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada bir adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör, 123 adet 7.65 mm tabanca fişeği ve bir adet ruhsatız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK