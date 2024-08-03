Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocaklarına Operasyon: 10 Ocak Patlatılarak Kapatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta yapılan saha denetimlerinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 12 maden ocağından 10'u dinamitle patlatılarak kapatıldı. 2'si de mühürlendi. Denetimler sonucunda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Zonguldak'ta ekiplerce yapılan saha denetimlerinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 12 maden ocağından 10'u dinamitle patlatılarak kapatıldı. 2'si de mühürlendi.

Zonguldak'ta 29 Temmuz ila 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında il merkezi ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik saha denetimleri gerçekleştirildi. İl merkezinde 7 ve Kilimli ilçesinde 5 olmak üzere toplam 12 ruhsatsız maden ocağı tespit edildi.

Maden ocaklarından 2'si mühürlenerek kapatıldı. 10 ocak ise dinamitle patlatılarak kapatıldı. Yapılan denetimler sonucu 8 şüpheli şahsa Maden Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Daha önce kapatılmış olan bir ocağın mührünü bozan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Maden ocaklarında tespit edilen 1 adet havalandırma motoru ile 10 metre profil raya el konuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Zonguldak Maden 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

 Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti

Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti

 Haniye suikasti sonrası İran'da cadı avı! 20 kişi tutuklandı

Haniye suikasti sonrası İran'da cadı avı! 20 kişi tutuklandı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Pentagon, İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor

Pentagon, İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title