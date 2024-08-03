Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocaklarına Operasyon: 10 Ocak Patlatılarak Kapatıldı

Zonguldak'ta ekiplerce yapılan saha denetimlerinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 12 maden ocağından 10'u dinamitle patlatılarak kapatıldı. 2'si de mühürlendi.

Zonguldak'ta 29 Temmuz ila 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında il merkezi ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik saha denetimleri gerçekleştirildi. İl merkezinde 7 ve Kilimli ilçesinde 5 olmak üzere toplam 12 ruhsatsız maden ocağı tespit edildi.

Maden ocaklarından 2'si mühürlenerek kapatıldı. 10 ocak ise dinamitle patlatılarak kapatıldı. Yapılan denetimler sonucu 8 şüpheli şahsa Maden Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Daha önce kapatılmış olan bir ocağın mührünü bozan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Maden ocaklarında tespit edilen 1 adet havalandırma motoru ile 10 metre profil raya el konuldu. - ZONGULDAK