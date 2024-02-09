Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları İmha Edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı ekiplerce imha edildi. Ele geçirilen eşyalara da el konuldu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak maden ocaklarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kilimli ilçesinde 1 sahipli ve 2 sahipsiz olmak üzere ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı tespit edildi. TTK ekiplerince maden ocakları imha edildi. Ocaklarda 1 adet vinç, 30 metre ray ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, maden ocaklarının orman sınırlarında olması sebebiyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK