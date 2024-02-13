Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocağı İmha Edildi
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen maden ocağı ekiplerce imha edildi. Ocakta kullanılan malzemelere el konuldu.
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen maden ocağı ekiplerce imha edildi. Ocakta kullanılan malzemelere el konuldu.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen kaçak maden ocaklarına yönelik icra edilen operasyonlar neticesinde; Kilimli ilçesinde 1 kaçak ocak ve 2 şahıs tespit edildi. Kaçak ocakta; 1 adet vinç, 2 adet vagon, 20 metre ray, 4 ton kömür ele geçirildi.
Kaçak maden ocağı TTK ekiplerince imha edildi. - ZONGULDAK