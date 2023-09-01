Zonguldak'ta Rıza Akman Çağlayan cinayetiyle ilgili 1 kişi daha tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan Rıza Akman Çağlayan cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.