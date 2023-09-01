Zonguldak'ta Rıza Akman Çağlayan cinayetiyle ilgili 1 kişi daha tutuklandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan Rıza Akman Çağlayan cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Rıza Akman Çağlayan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı.
Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Dereli Mahallesi'nde 28 Ağustos gece saatlerinde başlayan tartışma sonrası Rıza Akman Çağlayan, otomobil içinde göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Jandarma ekiplerinin yaptıkları inceleme ve fiziki takibin ardından şüphelilerden M.E., ile A.N., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.E.D.,H.Ş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma çerçevesinde yeniden gözaltına alınan E.E.D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ZONGULDAK