Rampada geriye kayan otomobil 8 metreden düşerek park halindeki aracın üzerine çıktı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen kazada, rampada geri doğru kayan bir otomobil yaklaşık 8 metrelik istinat duvarından düşerek park halindeki başka bir aracın üzerine çıktı.

Olay, Karaağaç Mahallesi bayır mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.A.'nın kullandığı 67 DZ 751 plakalı otomobil rampayı çıkmak isterken bir anda geriye doğru kaydı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, yaklaşık 8 metre yükseklikten istinat duvarını aşarak alt bölümde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü A.A.'yı vatandaşların da desteğiyle güçlükle çıkardı. Kazada, iki otomobilin kullanılamaz hale gelirken, Yaralı kadın sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK