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Zonguldak'ta polisin uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Zonguldak'ta polisin uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon neticesinde 95 gram uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ş.U. isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Ş.U. isimli şüpheli şahıs mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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