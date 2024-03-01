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Zonguldak'ta Polis Ekipleri Araçları Denetledi

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Zonguldak'ta polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, havalı korna ve fazla yolcu denetimlerinde bulundu. Denetimlerde toplamda 45 bin TL'ye kadar ceza kesildi.

Zonguldak'ta polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, havalı korna ve fazla yolcu denetimlerinde bulundu.

Zonguldak'ta Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadırga Caddesi'nde araç ve sürücülerine yönelik huzur ve güven ortamının sağlanması adına denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde araçlar tek tek durdurularak incelendi.

Ehliyet, havalı korna, fazla yolcu gibi denetimlerde toplamda 45 bin TL'ye kadar ceza kesildi. Kenti denetimler bir çok noktada devam ederken kurallara uymayan sürücüler sınıfta kaldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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