Zonguldak'ta Polis Aracının Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama noktasındaki kavşakta polis aracının da karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cemal A. idaresindeki 67 A 7548 plakalı polis aracı, kavşaktan dönüş yapmak isterken Zonguldak istikametine seyir halindeki Malik D. idaresindeki 67 ABD 536 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 67 ABD 536 plakalı araç, yol kenarında park halindeki 67 ACT 382 plakalı başka bir araca çarparak durabildi. Kazada 67 ABD 536 plakalı otomobilde bulunan Aleyna D. ve Malik D. ile polis aracındaki Cemal A. ve Ali G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK