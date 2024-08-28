Zonguldak'ta patpat kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği patpat kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Çayırlı köyünde Bayram A. (36) idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı köy içerisinde virajı dönerken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Bayram A. yaralanırken araçta yolculuk yapan Nazım Kılıç (48) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Bayram A.'nın ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK