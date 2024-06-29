Zonguldak'ta patpat kazası: 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Ahiler köyünde patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahiler köyü Yağışlı Mahallesi'nde R.D. yönetimindeki patpat olarak tabir edilen motorlu tarım aracı yolda devrildi. Kazada patpatta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK