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Zonguldak'ta Patlayıcı Madde Paniği

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sokak arasına atılan patlayıcı madde, çevrede paniğe yol açtı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde sokak arasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından atılan patlayıcı madde, çevrede büyük paniğe yol açtı.

Olay, mahalle sakinlerinin patlayıcı maddenin bir silah olduğu düşüncesiyle 112 Acil ekiplerine haber vermesiyle ortaya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı bir araştırma başlattı. İlk incelemelerde, patlamaya neden olan maddenin bir silah değil, torpil adı verilen patlayıcı eğlence maddesi olduğu tespit edildi. Mahallede kısa süreli bir tedirginlik yaşanmasına neden olan olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Polis ekipleri, caddede torpil atan kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş kapsamlı arama çalışmaları başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

zonguldak 3-sayfa Ereğli Güncel Polis

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