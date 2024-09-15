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Zonguldak'ta Park Halindeyken Açılan Kapıya Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki bir aracın kapısını aniden açan sürücü, motosikletli birine çarptı. Motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir sürücü, park ettiği aracından inmek için kapısını açtı. Bu sırada aniden açılan kapıya çarpan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. K.T. yönetimindeki 06 CSL 138 plakalı aracın sürücüsü, aracını park ettikten sonra inmek için kapıyı açtı. Bu sırada aynı istikametten motosikletiyle gelen S.D., otomobilin kapısına çarparak yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, S.D.'yi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan S.D.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenidi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet zonguldak Ereğli

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