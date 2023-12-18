Zonguldak'ta park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde park halindeki Tofaş marka otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi

Yangın, sabah saat 08.50 sıralarında Alaplı Yalı Caddesi'nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Yalı Caddesi'nde park halindeki A.K'ye ait olan 67 ADS 452 plakalı Tofaş marka otomobilin motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan araca ilk müdahaleyi yangın tüpüyle vatandaşlar yaparken, yangın sırasında patlamaların da yaşandığı bildirildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Alaplı Belediye İtfaiye ekipler yangını söndürmesine rağmen aracın motor bölümü kullanılamaz hale geldi. Aracın park halinde olduğu, yangının elektrik kontağı sonucu motor kısmından tutuşan otomobil kullanılamaz hale geldiği belirtildi. - ZONGULDAK