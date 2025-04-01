Zonguldak'ta Park Halindeki Araç Yüksekten Düşerek Takla Attı
Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde bir sürücü, aracını park ettiği sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı, araçta ise maddi hasar oluştu.
Zonguldak'ta bir sürücü, aracını park ettiği sırada yüksekten düşerek takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.
İncivez Mahallesi Kamelya Sokak'ta yaşanan kazada, Kumsal G. 67 SK 953 plakalı Hyundai marka aracını evinin önüne park ettiği sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Takla atan araç ters dönerken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinde hafif yaralar bulunan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa