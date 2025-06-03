Zonguldak'ta Özel Eğitim Öğrencisi Boran Tekin Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Özel Eğitim Öğrencisi Boran Tekin Hayatını Kaybetti
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Zonguldak Özel Eğitim Uygulama Okulu 12. sınıf öğrencisi Boran Tekin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi ve eğitim camiası büyük bir üzüntü içinde.

Zonguldak Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe) 12. sınıf öğrencisi Boran Tekin, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bir süredir ciddi solunum sıkıntısı yaşayan Tekin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda solunum desteğiyle yaşama tutunmaya çalışan Boran Tekin'in vefatı, ailesi, yakınları ve eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu. Tekin'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Kozlu'da toprağa verilecek. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, yayımladığı taziye mesajında, "Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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