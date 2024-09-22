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Zonguldak'ta Otomobil ve Otobüs Çarpıştı: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Otomobil ve Otobüs Çarpıştı: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Zonguldak-Bartın karayolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin karşı şeride geçerek bir yolcu otobüsüne çarpması sonucu 7 yaşındaki Emir Toprak hayatını kaybetti. Ebeveynleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, Efe Tur'a ait şehirlerarası yolcu otobüsüne çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Zonguldak- Bartın karayolu Akyamaç köyü mevkisinde yaşandı. Ramazan Toprak idaresindeki 67 ZF 499 plakalı otomobil, sürücünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada Bartın'a seyir halinde olan Efe Tur firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsüne çarpan otomobil, takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta bulunan anne Melek Toprak, eşi Ramazan Toprak ve çocukları Enes Toprak yaralı olarak kurtarılırken, çiftin 7 yaşındaki oğulları Emir Toprak ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, küçük çocuğun cansız bedeni de hastanenin morguna kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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