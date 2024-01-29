Zonguldak'ta Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Bebek Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.30 sıralarında Zonguldak- Bartın karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Muhammet C. (39) idaresindeki 06 YBT 01 plakalı BMW marka otomobil, Bartın istikametine seyir halindeyken havanın yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan araç ters döndü. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçta bulunan 1 yaşındaki Aslan Recep C., Gülsima C. (7), Aysima Nur C. (12) ile Aylin C. (34) yaralandı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Aslan Recep C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Aylin C.'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK