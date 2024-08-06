Zonguldak'ta otomobil-motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Devrek yolayrımı köprü altı kavşağı mevkisinde yaşandı. Metin D. idaresindeki 67 AAZ 516 Dacia marka otomobil; kavşaktan ana yola dönmek istediği sırada Ali Ç. idaresindeki 54 AEJ 071 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola fırladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Ali Ç., ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK