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Zonguldak'ta Otomobil Kontrolden Çıkarak Genç Kızın Ayağını Ezip Ticari Araça Çarptı

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Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında Sefer G. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak genç kızın ayağını ezdi ve park halindeki ticari araca çarparak durabildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta Sefer G. idaresindeki otomobil kontrolden çıkınca önce genç kızın ayağını ezip ticari araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre olay Meşrutiyet Mahallesi Nizam Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre Sefer G. idaresindeki 41 EU 043 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken fenalaştı. Kontrolden çıkan otomobil Buse Y.'nin ayağını ezip park halindeki 67 T 0344 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Buse Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Otomobil sürücüsü Sefer G.'nin de aynı hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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