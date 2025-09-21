Zonguldak'ta Otomobil Kazasında İki Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gülüç Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 41 AEY 486 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Ş.Y. idaresindeki 67 ACP 235 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki çalılıklara uçtu.

Kazada sürücü M.Ç. ile yanında bulunan yolcu U.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan yapılan kontrollerde sürücü M.Ç.'nin 140 promil alkollü olduğu tespit edildi. Diğer sürücü Ş.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK