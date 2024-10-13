Zonguldak'ta Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde meydana gelen kazada, T.A. idaresindeki 67 TF 692 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, hızla otobüs durağına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta sıkışan sürücü T.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Sürücünün hastanede tedavi altına alındığı ve kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK