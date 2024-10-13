Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ta Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle otobüs durağına çarparak kazaya neden oldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde meydana gelen kazada, T.A. idaresindeki 67 TF 692 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, hızla otobüs durağına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta sıkışan sürücü T.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Sürücünün hastanede tedavi altına alındığı ve kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yaralanma zonguldak Otomobil Güvenlik Olaylar 3-sayfa Ereğli Yaşam Kaza

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu: Bana değil doktorlara sorun

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu

 İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı

 DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var

Genel Başkan'dan cesaret alan grup PKK sloganları attı: Gözaltılar var
Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe

Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.