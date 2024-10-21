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Zonguldak'ta Otomobil Kazası: Ayağına Demir Çubuk Saplanan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ta Otomobil Kazası: Ayağına Demir Çubuk Saplanan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
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Zonguldak'ta, yol çalışması sırasında otomobilin demir çubuklara çarpması sonucu, yolcunun ayağına demir çubuk saplandı. İtfaiye ekipleri, yaralıyı yaklaşık bir saat süren müdahale ile kurtarıp hastaneye kaldırdı.

Zonguldak'ta demir çubuklara saplanan otomobilin içindeki yolcu, ayağına saplanan demir çubukla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, Alaplı-Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 81 DC 034 plakalı Toyota marka otomobil; yol çalışmasının bulunduğu alanda demir çubuklara çarptı. Demir çubuklar otomobilin içine girerek, kaza sebebiyle sıkışan yolcu G.Y.'nin ayağına saplandı. İhbar üzerine olay yerine Alaplı İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yaralıya müdahale eden ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonucunda yaralı G.Y.'yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sedyeye alınan yaralı, ayağına saplanan demir parçası ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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