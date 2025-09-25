Haberler

Zonguldak'ta Otomobil Kazası: 41 Yaşındaki Serkan Cıbır Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Otomobil Kazası: 41 Yaşındaki Serkan Cıbır Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, otomobilin çarptığı 41 yaşındaki Serkan Cıbır kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, OSB mevkisinde gerçekleşti.

Kaza, Çaycuma ilçesine bağlı OSB mevkisinde yaşandı. Mehmet G. (28), 67 AFL 046 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken refüjden önüne çıktığı iddia edilen 41 yaşındaki Serkan Cıbır'a çarptı. Ağır yaralanan Cıbır'a, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cıbır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Mehmet G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
