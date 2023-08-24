Zonguldak'ta otobüste yakalanan hırsızlık şüphelisi

Zonguldak'ta Bartın'da gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi olan Ömer B., otobüsle seyahat ederken Jandarma Dedektifleri tarafından yakalandı. Üst aramasında ise çeşitli değerli eşyalar ele geçirildi.

Zonguldak'ta hırsızlık şüphelisinin zanlısı otobüs ile seyahat ettiği sırada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'da meydana gelen "Hırsızlık" olayının şüphelisi 19 yaşındaki Ömer B.'nin; Kdz. Ereğli ilçesine otobüs ile seyahat ettiğinin öğrenilmesi üzerine Jandarma Dedektifleri (JASAT) harekete geçti. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ile Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri otobüsü durdurarak zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Zanlı Ömer B.; Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Yapılan üst aramasında toplamda 5 bin 400 Euro, 1 adet altın zincir, 1 adet Reşat altın, 4 adet tam altın ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile birlikte şüpheli Ömer B., Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK