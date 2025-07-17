Zonguldak'ta Ormanlık Alanda Yangın Kontrollü Olarak Söndürüldü
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Halil Beyoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerine yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa