Zonguldak'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta ormanlık alanda yakılan ateş ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ormanlık alanda kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş yakıldı. Yakılan ateş rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. - ZONGULDAK