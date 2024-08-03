Zonguldak'ta Ormanda Kaybolan 5 Kişi Jandarma Tarafından Kurtarıldı
Zonguldak'ta gezi amaçlı ormanda yolunu kaybeden 3'ü çocuk 5 kişi, jandarma ekiplerinin yardımıyla güvenli bölgeye ulaştı.
Zonguldak'ta 3'ü çocuk 5 kişi ormanlık alanda yolunu kaybedince imdatlarına jandarma ekipleri yetişti.
Merkeze bağlı Harmankaya Şelalesi yürüyüş parkuruna gezi amaçlı giden 3'ü çocuk 5 kişi, ormanlık alanda yürüyüş rotasını kaybettiğini bildirerek yardım talebinde bulundu. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando Timi bölgeye sevk edildi.
Yardım talebinde bulunan vatandaşlar aynı gün ormanlık alan içerisinde sağ olarak bulunarak güvenli bölgeye sevk edildi. - ZONGULDAK