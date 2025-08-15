Zonguldak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak Ulutan Barajı mevkiinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Zonguldak Ulutan barajı mevkiinde çıkan orman yangını ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın öğlenin saatlerinde Ulutan Barajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alanda nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
