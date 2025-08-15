Zonguldak'ta Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Zonguldak'ın Terakki Mahallesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni şu an için bilinmiyor.

Zonguldak'ta Terakki Mahallesinde çıkan orman yangını ekipleri harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre yangın Terakki Mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil servisine bildirmesi üzerine olay yerine itfiaye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
